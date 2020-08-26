حماية المستهلك تُحرر محاضر ضبط لتجار رفعوا الأسعار بقطاع غزة

حررت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني 33 محضر ضبط لتجار رفعوا الأسعار في جميع محافظات قطاع غزة.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء إن طواقم حماية المستهلك نظمت أكثر من 50 زيارة وجولة ميدانية تفتيشية على المحال التجارية لمراقبة الأسعار.

وأوضحت أن هذه الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة تأتي للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين، والتأكد من جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.

وأشارت إلى أن دائرة حماية المستهلك تعمل على المراقبة المتواصلة والمكثفة وعلى مدار الساعة للمحال التجارية ومخازن التجار، كما أنها استقبلت العديد من شكاوى المواطنين وعملت على متابعتها وحل جميع الشكاوى التي وردت اليها.

وجددت وزارة الاقتصاد دعوة المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233، أو الاتصال على أرقم الجوالات المنشورة على موقع الوزارة.