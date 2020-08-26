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أبو حسنة: الأونروا تعمل وفق خطة طوارئ وخدماتنا ستمتد لغير اللاجئين بغزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:08 - 26 اغسطس 2020
بطالة الأونروا بطالة الأونروا
تقارير
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أكد عدنان أبو حسنة الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء 26/8/2020، أن الوكالة تعمل وفق خطة طوارئ منذ الأمس في كافة أنحاء قطاع غزة، بسبب الوضع الصحي.

وبين أبو حسنة في تصريجات إذاعية، أن الأونروا ستعمل على توصيل الأدوية الطبية للمواطنين من خلال تقديم خدماتها عبر الخط الهاتفي دون حاجتهم للذهاب لعيادات الأونروا حفاظًا على سلامتهم.

ولفت إلى أن خدمات الأونروا ستمتد إلى غير اللاجئين في غزة، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وبشأن المواد الغذائية، أوضح الناطق باسم الأونروا، أنه تم تعطيل توزيعها مؤقتًا بانتظار ما سيتم إقراره مساء اليوم حول توضيح الآليات الصحية المتبعة لذلك.

وبين أن الأونروا تعمل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، كما أنها على تواصل مع الجهات الأممية المختصة لوضعهم في صورة تطورات الوضع الصحي بغزة.

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