الاسرى للدراسات يطالب المؤسسات الدولية لانقاذ حياة الاسرى قبل فوات الاوان

طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأربعاء منظمة العفو الدولية والصليب الاحمر الدولى والمؤسسات الانسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال للافراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والاطفال والاسيرات، في أعقاب الاعلان عن اصابات فى معتقل عوفر بفيروس كورونا.

ودعا حمدونة المؤسسات الدولية لإلزام سلطات الاحتلال للعمل وفق مواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولى الانسانى فيما يتعلق بحقوق الأسرى الأساسية والانسانية وخاصة في موضوع العناية والرعاية الصحية وتقديم العلاجات والمتابعة الطبية.

وحذر د. حمدونة من انتشار الفيروس في ظل الاستهتار بحياة الاسرى بلا اجراءات السلامة والوقاية ، وخطر العدوى ، وأضاف أن هنالك خطر كبير من الفيروس مع وجود الاكتظاظ فى الغرف والاقسام والسجون ، وانعدام المتابعة الطبية .