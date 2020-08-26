تعليق غريب لـ"سواريز" على رحيل ميسي من برشلونة

علق زميل ورفيق درب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأوروغواياني لويس سورايز على قرار الرحيل عن فريقه برشلونة بتعليق اكثر غرابة حيث أثنى عليه.

وقد اكتفى النجم الأوروغواياني، الذي أبلغه الهولندي رونالد كومان، المدرب الجديد للفريق، بعدم حاجته له في الموسم المقبل، باستخدام الأيقونات التعبيرية لإظهار تضامنه مع القرار .

وأبدى نجم وقائد الفريق الأسبق، كارليس بويول، دعمه لقرار صاحب القميص رقم "10"، حيث قال: "كل الاحترام والإعجاب ليو. لك دعمي الكامل يا صديقي".

وتخطى الأمر حدود النادي، ليصل إلى رئيس إقليم كتالونيا، كويم تورا، الذي أشاد بميسي.