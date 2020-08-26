مجمع الشفاء: العمليات الجراحية للحالات الطارئة فقط!

أعلن مجمع الشفاء الطبي اليوم الأربعاء 26/8/2020، أن إجراء العمليات في المستشفى ستكون للحالات الطارئة فقط بسبب حالة الطوارئ التي تعيشها قطاع غزة في ظل انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

وأوضح مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، أنه سيتم تأجيل العمليات المجدولة حفاظاً على المواطنين وحتى اتضاح الخارطة الوبائية في القطاع.

وفيما يتعلق بتنقل مرض غسيل الكلى، ذكر أبو سلمية أنه تم طرح الموضوع خلال اجتماع لجنة الطوارئ وسيتم إعطاء بطاقات للمرضى لتسهيل حركة التنقل في ظل فرض حظر التجول في محافظات القطاع.

ولفت إلى أنه سيتم العمل للتواصل مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية لتقديم المساعدة للمرضى بتوفير وسائل النقل للتخفيف عنهم، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وحالة الطوارئ العامة، مضيفا أنه سيتم طرح موضوع وسائل النقل خلال اجتماعات لجنة الطوارئ في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الليلة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لسيدتين في قسم الباطنة بمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.