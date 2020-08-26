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ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا في مصر

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:40 - 26 اغسطس 2020
فحص فيروس كورونا فحص فيروس كورونا
تقارير
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شهدت إصابات فيروس  كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19 في مصر، يوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا عن اليوم السابق.

أعلنت وزارة الصحة المصرية، امس الثلاثاء ، إنها سجلت 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 138 إصابة يوم أمس  الاول الاثنين لتسجل ارتفاعا طفيفاً  في عدد الاصابات المسجلة .

وأضافت وزارة الصحة المصرية، أن البلاد سجلت 18 وفاة اليوم، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان، "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها و5298 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

 

 

 

 

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