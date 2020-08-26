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هل سيتم تمديد حظر التجول وأهم القطاعات التي سيسمح لها بالعمل في غزة اليوم ؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:37 - 26 اغسطس 2020
حظر التجوال (7).JPG حظر التجوال (7).JPG
تقارير
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أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الأربعاء 26/8/2020، ان اكتشاف اصابة سيدتين من مستشفى الشفاء بغزة بالامس جاء بعد قرار من وزارة الصحة بغزة لتوسيع أخد عينات عشوائية من القطاع ، حيث تم اخذ عينات من كافة مشافي القطاع منها  20 عينة عشوائية من اصحاب الامراض المزمنة ، لتظهر وجود حالتين ايجابيتين من بين العينات لسيديتن في قسم الباطنة مع التاكيد انهم ليسو من المحجورين داخل المستشفى.

وقال خلال تصريحات اذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" انه منذ اللحظة الاولى تم تتبع الحالات التي تم اكتشافها ، ووضع احتمالات جديدة بشأن تحديد الخارطة الوبائية .

وبشان قرار تجديد حظر التجوال ، قال معروف من الطبيعي ان يكون الاجراء الاساسي وخاصة بعد اكتشاف الحالات ووفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ، تقييد حركة المواطنين وهي للحد من المخالطة ، وقرار تجديد حظر التجوال سيكون قائما سواء مكانياً او زمانياً .

وبين معروف انه سيسمح اليوم وفقا للخطة الحكومية السماح لعدد من القطاعات الحيوية العودة للعمل ضمن اجراءات السلامة  ووفقاً لاشراف الجهات المختصة ، مشيراً الى ان اهم القطاع التي سيسمح لها بالعمل اليوم بالاضافة الى المخابز التي كانت تعمل منذ الامس سيتم السماح لمحطات الوقود ومحطات تحلية المياه وبالاضافة الى الصيديلة ، الاتفاق على آلية من وزارة الزراعة لإيصال الخضروات .

 

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