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ماذا رد برشلونة على طلب ميسي بالرحيل..؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:35 - 26 اغسطس 2020
ميسي يرفض مصافحة لاعب نابولي ميسي يرفض مصافحة لاعب نابولي
تقارير
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رد نادي برشلونة على نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن الرحيل عن الكامب نو.

كان ليونيل ميسي قد أرسل "فاكس" إلى إدارة برشلونة، أبلغهم خلاله بقراره الرحيل هذا الصيف عن النادي.

واستند ميسي في طلبه من النادي الرحيل إلى بند بشأن شرط جزائي في العقد الأخير، والذي وقعه مع برشلونة في 2017، يسمح له بالرحيل مجانا وهو بند انتهى في العاشر من يونيو/حزيران هذا العام.

ورد النادي الكتالوني، بعد اجتماع مجلس الإدارة العاجل، وقرر إرسال فاكس إلى ميسي لإخباره بأنهم يريدون بقاءه وإنهاء مسيرته داخل الفريق"، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويرتبط اللاعب الأرجنتيني، البالغ من العمر 33 عاما والذي انضم إلى برشلونة في 2000، بعقد مع العملاق الكتالوني حتى 2021.

وطبقا لبنود التعاقد الذي ينتهي في 2021 فإن السبيل الوحيد لرحيل ميسي بدون موافقة النادي، هو أن يدفع منافس قيمة الشرط الجزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو (828 مليون دولار).

يأتي هذا الإعلان بعد 11 يومًا من خسارة برشلونة بنتيجة كبيرة (8-2) أمام "بايرن ميونيخ" في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي واحدة من أسوأ الهزائم في مسيرة اللاعب وفي تاريخ النادي.

فاز ميسي بستة جوائز الكرة الذهبية خلال فترة وجوده في برشلونة كأفضل لاعب في العالم، وساعد النادي في الفوز بـ10 ألقاب للدوري الإسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

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