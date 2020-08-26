بالأسماء: محال بيع بطاقات شحن الكهرباء في قطاع غزة

أعلن مسؤول العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بغزة محمد ثابت، عن أسماء محال بيع بطاقات شحن الكهرباء، في ظل الأزمة التي يعانيها قطاع غزة جراء تفشي فيروس كورونا.

وقد طرأ منذ بداية الأزمة الحالية، تحسناً على جدول توزيع الكهرباء، تصل لأكثر من أربع ساعات، وسيتم تقليص عدد ساعات فصل التيار الكهربائي".

وقد تم فتح محال بيع بطاقات شحن الكهرباء.

وقد أشار ثابت إلى أن الطواقم موجودة في الميدان ومراكز الصيانة ومتابعة الأحمال في مقار شركة توزيع الكهرباء على رأس عملها 24 ساعة.

فيما يلي أسماء محال بيع بطاقات شحن الكهرباء

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