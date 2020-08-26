شرطة المرور تهدد كل من يخالف حظر التجول من المركبات والدرجات النارية

اصدرت شرطة المرور بغزة اليوم الاربعاء 26/8/2020 ، قراراً بمنع حركة المركبات والدرجات النارية من التحرك في كافة شوارع ومفترقات الشوارع الرئيسية ، محذرةً كل من يخالف بتعريض نفسه للمسؤولية.

وقالت خلال بيان يومي لها ان حركة مرورية متوقفة بشكل كامل منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات و الشوارع الرئيسية بسبب فرض حظر التجوال بكافة محافظات غزة.

وبينت شرطة المرور ان دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية سجلت حادث سير واحد نتج عنه اصابة خطيرة فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.