اعتقالات واسعة وإجبار عائلة على هدم منزلها في القدس والضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الأربعاء 26/8/2020، حملة اعتقالات واسعة من مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين، فيما أجبرت عائلة دبش على هدم منزليها في صور باهر، جنوب القدس المحتلة.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال، 4 مقدسيين بعد مداهمة منازلهم، وهم : محمد نايف عبيد، ومعاذ الأشهب، وعرفات نجيب، ومصطفى الترهوني.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وذكر نادي الأسير في طولكرم أن قوات الاحتلال اعتقلت لؤي راسم أبو شقير (19 عاما)، بعد مداهمة منزله في المخيم.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال، شقيقين من قرية بورين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بورين وداهمت عدة منازل واعتقلت قيس أحمد عيد، وشقيقه اسماعيل أحمد عيد.

وفي القدس المحتلة، فقد أفادت مصادر محلية، أن عائلة دبش شرعت الليلة بهدم منزليها، بعد أن تلقى الشقيقان محمد وبلال دبش إخطارا من الاحتلال بأنه في حال عدم تنفيذهما الهدم ذاتيا فإنها سيدفعان غرامة مالية تتراوح ما بين 100-200 ألف شيقل.

وأوضحت العائلة أنه صدر قرار عن محكمة الاحتلال يقضي بهدم المنزلين ذاتيا في السابع والعشرين من شهر تموز المنصرم، ومنحتها البلدية شهرا حتى تنفيذ القرار.

وبني المنزلان عام 2014، وتبلغ مساحة كل منهما 280 مترا مربعا، ويقطن بلال مع أسرته المكونة من 5 أفراد (زوجته وثلاثة أطفال) منزلا، بينما يقطن شقيقه محمد مع أسرته المكونة من 6 أفراد (زوجته وأربعة أطفال) المنزل الآخر.