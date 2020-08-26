الوكيل المساعد بوزارة الصحة يوضح منشأ حالات كورونا التي ظهرت في غزة !

أصدر الدكتور فؤاد العيسوي الوكيل المساعد في وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاربعاء 26/8/2020، على حسابه الشخصي "الفيس بوك" ، توضيحاً مهماً لأهالي قطاع غزة بخصوص انتشار فيروس كورونا ومنشأه.

وقال العيسوي "وزارة الصحة قامت بكل الجهود الممكنه لمنع دخول فيروس كورونا للبلد أو على الأقل تأجيل دخوله لحين الحصول على أكبر حجم من المعلومات عنه للتمكن من التعامل معه".

وأوضح العيسوي أن هذا الفيروس ذاتي المنشأ، بمعنى أنه موجود داخل البلد وليس منقول من الخارج، مبيناً أن هذا أحد الاحتمالين لحدوث أي وباء، مضيفاً الى انه و"حسب هذه المعطيات الجديدة المتوقع ظهور حالات جديدة كل يوم وهذا ولا يعني الهلع عند سماع كل خبر ولا تنسوا أن هذا ماحدث مع كل العالم".

وتابع: "أكثر من 85% من الاصابات تمر بدون أي أعراض مرضية، وأن معظم الحالات التي يظهر عليها المرض تشفى منه بدون مضاعفات".

وشدد العيسوي على أن انتشار الفيروس في غزة لا يستدعي الهلع، مبيناً أن كل ما نحتاجه من الجميع اتباع التعليمات الوقائية بجدية.



