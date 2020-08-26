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معروف: اكتشاف حالتي "الشفاء" ينقل معطيات مختلفة لواقع كورونا في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:27 - 26 اغسطس 2020
سلامة معروف (6).JPG سلامة معروف (6).JPG
تقارير
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أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الأربعاء 26/8/2020، أن اكتشاف الحالتين الجديدتين ينقل معطيات الواقع الوبائي الميداني بشكل يختلف تماماً عن الاحتمالات التي كانت تتابع منذ أول الأمس.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت عن تسجيل حالتين جديدتين ليس لهما أي ارتباط بالحالات المكتشفة أول أمس اطلاقا ولم يكونا من المخالطين لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، فهما لسيدتين كانتا متواجدتين في قسم الباطنة بمستشفى الشفاء واحدة تسكن بمنطقة الشيخ رضوان والأخرى في منطقة التفاح بغزة.

وطالب معروف، من الجميع رفع درجة الحذر واليقظة وعدم الاستهتار والتزام المنازل واتباع وسائل الوقاية الشخصية.

 

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