توضيح من وزارة الصحة بشأن حالتي "الكورونا" اللتين اكتشفتا بمجمع الشفاء

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء 26/8/2020، توضيحاً مهماً حول الإصابتين اللتين تم اكتشافهما الليلة الماضية في مجمع الشفاء الطبي.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي لها:"إن الحالتين اللتا اكتشفتا الليلة الماضية، ليس لهما أي ارتباط بالحالات المكتشفة أول أمس اطلاقا ولم يكونا من المخالطين لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكدت الوزارة، أن الحالتين اللتين اكتشفتا هما لسيدتين كانتا متواجدتين في قسم الباطنة بمستشفى الشفاء واحدة تسكن بمنطقة الشيخ رضوان والأخرى في منطقة التفاح بغزة.

ولفتت إلى أن اجراءات العينات كانت عشوائيا، وتم اكتشاف هذه الحالات الايجابية، بمعنى أن درجة الخطر بهذا الأمر عالية، وأن هناك بؤر أخرى غير لربما مازالت غير مكتشفة.

وأوضحت أنه لا يوجد أي قسم حجر مسبقا في مستشفى الشفاء، على عكس ما تم تداوله عبر النشطاء وبعض أسماء الأطباء بالأمس.

وبينت أن الباصات التي كانت موجودة أمام مستشفى الشفاء ليس للإخلاء وانما لموظفي الشمال والجنوب وكثرة أعدادها فقط لأنها تستخدم بطريقة التباعد بواقع أربع مقاعد لكل موظف، مشددةً أنه لم يتم خروج أي مريض من المستشفى، مبينة أنه سيتم التحفظ عليه إلا بعد فحصه والتأكد من سلامته وعدم نقله بالفايروس.

وطالبت الوزارة اتباع اجراءات السلامة مبينة أن عدم الخروج من المنزل هي الطريقة الأضمن لعدم التعرض للخطر.