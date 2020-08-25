نصائح لتقوية جهاز المناعة في القضاء على الفيروسات والجراثيم

في ظل توسع انتشار فيروس كورونا المستجد المتلازم للجهاز التنفسي، وعدم وصول اللقاح الفعال ضد الوباء إلى متناول الدول والأشخاص، يبقى جهاز المناعة هو الوحيد القادر على التغلب على مرض (كوفيد-19)، لحين وصول اللقاح المضاد.

ونصح أطباء سكان الأرض باتباع بعض الأساليب الصحية لتقوية جهاز المناعة في مدة محدودة وهو من سلم الأولويات، لاسيما مع تحذير منظمة الصحة العالمية من موجة ثانية للفيروس.

وسنتعرف على مهام جهاز المناعة في حماية جسم الانسان من الجراثيم والميكروبات والفيروسات، ثم سنتطرق إلى النصائح التي تعزز وتقوي المناعة.

مهام جهاز المناعة:

أولا: مهمة خارجية: ويحمي الجسم من أية عوامل خارجية قد تؤذيه.

ثانيا: مهمة داخلية: الإشراف على خلايا الجسم والتأكد من قيامها بمهامها اليومية بسلاسة والحفاظ على عدم ارتفاع عدد الأجسام الضارة الناتجة عن عمليات الأيض عن حدٍ معين.

النصيحة الأولى، النوم الكافي:

يحتاج الشخص سبع ساعات على الأقل من النوم يومياً، فالنوم القليل يضعف جهاز المناعة ليصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، ويكون النوم في الظلام، وفق موقع "فرويندين" الألماني.

وأكد الموقع، أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات يصابون بنزلات البرد أربع مرات أكثر من الأشخاص الذين يحصلون على قسط كاف من النوم، مع ضرورة عدم استعمال أي أجهزة إلكترونية قبل ساعة من موعد النوم.

وأظهرت دراسات أن من ينامون في درجات حرارة منخفضة يتمتعون بنوم أفضل ممن ينامون في غرف دافئة، وتكون على درجة حرارة ما بين 19،18 درجة مئوية.

تناول أطعمة صحية:

تناول الغذاء الغني بالمغنيزيوم، مثل السبانخ والمكسرات والفاصولياء، والفلفل الأخضر، والبروكولي، والتوت، والجزر، والبطيخ، والبرتقال، وتناول الخضروات والفاكهة والزنجبيل والعسل ويساهمان في تقوية مناعة الجسم.

وتحتوي تلك الأطعمة على مضادات أكسدة تحارب العوامل التي تلحق ضرراً بالخلايا.

ممارسة الرياضة:

وأثبتت دراسات، أن النشاط الرياضي لمدة نصف ساعة يومياً مثل المشي وركوب الدراجة، يساعد على تهدئة الأعصاب ويحمي الجسم من أمراض القلب وبعض أنواع الأمراض السرطانية، ونصح بعدم ممارسة الرياضة المتعبة، أن الأهم هم والحفاظ على الاستمرارية.