الانروا تصدر تنويها للسيدات الحوامل المراجعات في عياداتها بقطاع غزة

اصدرت وكالة غوث و تشغيل اللاجىين ارشادات هامة تخص السيدات الحوامل المراجعات في عياداتها المنتشرة بقطاع غزة.

و دعت الانروا الحوامل في حال الشعور بآلام الولادة للتوجه مباشرة إلى المستشفيات المتعاقده مع الوكالة في القطاع مع ضرورة أخذ كتيب الحمل الخاص بك وبالنسبة للسيدات اللاتي يحتجن لولادة قيصرية يمكنهن التوجه مباشرة الى المستشفيات المتعاقدة مع الوكالة عند الأسبوع 38 من الحمل مع ضرورة أخذ كتيب الحمل الخاص به

وبعد الولادة بامكانك التبليغ عبر الخط المجاني.

أما بالنسبة للسيدات اللاتي خضعن لاربع ولادات قيصرية أو أكثر فعليهن التوجه مباشرة للمستشفيات الحكومية عند الأسبوع 37 من الحمل.

ملاحظة : السيدات الحوامل اللاتي لديهن حمل خطر مثل ضغط الدم العالي او سكر حمل غير منتظم او اللاتي تم ابلاغهن مسبقا بضرورة الولادة داخل المستشفيات الحكومية فعليهم التوجه مباشرة الى المستشفيات الحكومية.

و الاتصال بالرقم المجاني لطلب أي استشارة طبية 1800444666

