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اللجنة الصحية تعقد اجتماعها التقييمي الثاني اليوم لتقييم الاجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:47 - 25 اغسطس 2020
خلية الازمة خلية الازمة
تقارير
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ترأس د. يوسف ابو الريش وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة الليلة الاجتماع التقييمي الثاني خلال اليوم للجنة الصحية لمواجهة فايروس كورونا.

يأتي ذلك لمتابعة وتقييم الاجراءات الوقائية ومستجدات الحالة الوبائية في قطاع غزة، في ظل فرض منع التجول على محافظات القطاع،
وسيتم خلال الاجتماع دراسة توسيع دائرة الفئة المستهدفة من المخالطين، وزيادة  القدرة على جمع العينات لاجراء الفحوصات اللازمة للفئات المشتبه بمخالطتها ..

واوضح وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش أنه يتم تقييم جميع المراحل والإجراءات المنفذة، وان الجميع يعمل بكل استعداد ومهنية لتجاوز هذه المرحلة الحساسة والمهمة .

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