الاعلام الحكومي: نحذر من التهاون في الالتزام باجراءات الوقاية خلال الساعات القادمة

أصدر المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة بيانا صحفيا قال فيه إن الجهات الحكومية تواصل مهامها في ضوء الإعلان عن حظر التجوال، وفق السيناريوهات المقرة مسبقاُ ضمن خطة العمل الحكومي في مواجهة الجائحة .

و أوضح البيان أنه وبناء على تطورات ومستجدات الأحداث الميدانية، فقد أشرفت خلية الازمة العليا على مجمل الخطوات التي جرى اتخاذها منذ ليلة أمس، فيما تواصل انعقادها لاتخاذ القرارات المناسبة.

و لفت الى أن الطواقم الفنية في بوزارتي الصحة والداخلية تقوم بمهام التقصي الوبائي لتحديد خارطة انتشار الوباء وتتبع مصدر العدوى وحصر كافة المخالطين واتخاذ الإجراءات الطبية مع المصابين، حيث شملت هذه المهام سحب وفحص عينات مئات المخالطين المتواجدين بالمنطقة الجغرافية المحيطة بسكن الحالات المصابة، ونحن بانتظار خروج نتائج الفحص.

و اشاد البيان بروح التعاون من المواطنين وتفهمهم للإجراءات المتخذة والالتزام بها، وقد ظهر هذا جلياً في حرص المواطنين وتواصلهم للإبلاغ عن مخالطتهم للحالات المصابة سواء عبر الرقم المجاني 103 ورقم الواتس الخاص بالخدمة 00970599503103 مما يساهم في جهود حصر الحالات المخالطة وحماية المجتمع.

و بحسب البيان، فتقوم الطواقم الحكومية بمتابعة توفر كافة السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وضمان عدم التلاعب بالأسعار أو حدوث حالات احتكار، علماً أن خطة العمل ترتكز على إبقاء المرافق التي تقدم الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين مفتوحة مثل: الصيدليات وموزعي الغاز والمخابز ومحطات تحلية المياه وغيرها، وذلك وفق الخطة التي تشرف عليها المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

و جدد الاعلام الحكومي تحذيره من التهاون خلال الساعات القادمة أو تراجع حالة الالتزام بالإجراءات سيما ضرورة المكوث في المنازل للمواطنين وعدم الخروج الا للضرورة مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة الشخصية مثل ارتداء الكمامة والحفاظ على غسل اليدين والتباعد الجسدي.