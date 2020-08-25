الاقتصاد تحذر التجار و الباعة من التلاعب بالأسعار و تحرر ١٥ محضرا لمخالفين

قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، عبد الفتاح أبو موسى، إن طواقم الوزارة سجّلت 15 محضر مخالفة لمن تلاعب في أسعار الخضروات، مشيرًا إلى أنه سيجري احالتهم للدائرة القانونية لاتخاذ الإجراءات بحقهم.

وأضاف "أبو موسى"، في تصريح صحافي، الثلاثاء، أن طواقم الوزارة شرعت منذ ليلة البارحة بالانتشار في المحال التجارية ومراقبة الأسعار، وقامت بضبط بعض المخالفين.

وشددّ على وجود إجراءات مشددة وقاسية تجاه من يتلاعب بالأسعار، ستصل إلى حد الحبس والغرامة.

ونوه "الناطق باسم الاقتصاد" إلى أنه إذا قرّرت لجان الطوارئ فتح المخابز والسوبرماركات، فإنها ستعمل بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وباتخاذ إجراءات التباعد ولبس الكمامة لكل مواطن واستخدام المعقمات.