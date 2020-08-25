القدرة: لا زلنا نجري التقصي الوبائي للتعرف على مصدر الاصابات وحجم المخالطين

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، د. أشرف القدرة أن وزارته والمؤسسات الحكومية اتخذت اجراءات مشددة منذ بداية جائحة كورونا واعدت خطة واضحة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة.

و قال القدرة في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء: "عملنا على محاربة الوباء وتأخير دخوله الى قطاع غزة بكافة السبل ولم نغفل لحظة واحدة اننا سنواجه سيناريو اكتشاف حالات داخل قطاع غزة".

و أضاف: "ضاعفنا جهدنا وتدريباتنا واجرينا المناورات سلفاً للتعامل مع كافة السيناريوهات لذا تعاملنا مع الحدث وفق الخطة المعتمدة دون ارباك".

و أكد القدرة بأن التواصل المستمر مع مستشفيات الوطن وفر المعلومات حول تسجيل اصابة السيدة في مستشفى المقاصد والبدء فوراً باجراءات مشددة مع العائلة والمجموعة الاولى من المخالطين واكتشاف 4 اصابات من بينهم في منطقة المغازي.

و لفت القدرة الى أن الطواقم الطبية المختصة لازالت تجري التقصي الوبائي للتعرف على مصدر الاصابات وحجم المخالطين، مشيراً الى أن المختبر المركزي يعمل على مدار الساعة لاتمام فحص العينات المخبرية من المخالطين وحالات الاشتباه وسيعطي تصور ادق على الحالة الوبائية في القطاع.

و بين القدرة بأن قطاع غزة دخل مرحلة جديدة هي الاخطر منذ بداية الجائحة، مهيباً بالمواطنين الحيطة والحذر والالتزام التام باجراءات الوقاية دون تراخي فالجميع على مستوى واحد في المسئولية من أجل سلامته وسلامة المجتمع.

و تابع : "بدأنا العمل بخطة الطوارئ في كافة مرافق القطاع الصحي ووقف العمليات المجدولة والعيادات الخارجية ومراكز الرعاية الاولية".

و أعلن الناطق باسم الصحة اصدار قرار بمنع زيارة المرضى في المستشفيات وعدم وجود اكثر من مرافق واحد مع كل مريض منوم في الاقسام الداخلية وعدم التوجه لأقسام الطوارئ الا للحالات الطارئة فقط.

و أكد أن لجان الطوارئ الصحية والحكومية ولجان المحافظات في حال انعقاد دائم على مدار الساعة لمتابعة التطورات والاجراءات لمواجهة الجائحة، مؤكداً بأن كافة المؤسسات الصحية الاهلية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين شركاء في الخطة الصحية لمواجهة الجائحة ويوجد تنسيق عالي المستوى لترتيب وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

كما أعلن القدرة عن توفير فريق من الطب الوقائي لتلقي اتصالات الجمهور على مدار الساعة عبر الرقم المجاني 103 لوزارة الصحة والرد على استفساراتهم وتدوين أي معلومات تتعلق بمخالطين الى جانب تفعيل خدمة واتساب مباشر على الرقم 00970599503103