بريطانيا تقدم 2.7 مليون يورو لدعم الفلسطينيين في مواجهة تحدي كورونا

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الثلاثاء تقديم حزمة مساعدات بريطانية بقيمة 2.7 مليون يورو لدعم فلسطين في مواجهة تحدي كورونا، مشيداً بالإدارة الفاعلة لرئيس الوزراء وفريقه لأزمة تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة الفلسطينية مع راب في رام الله بحث الاثنان خلاله المستجدات السياسية والدعم البريطاني لفلسطين.

وقال رئيس الوزراء في تصريح صحفي مشترك عقب الاجتماع: "نرحب بالوزير راب في أول زيارة له للأراضي الفلسطينية منذ تسلم منصبه، ونتمنى أن يكون الاعتراف بدولة فلسطين على طاولة هذه الحكومة، آملين من الوزير أن يدفع بهذا الاتجاه".

وأضاف اشتية أن "الاجتماع كان إيجابيا وبناء، أوضحنا للوزير ان القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس عقلها مفتوح للبدء في مسار سياسي على أسس واضحة، وعلى أرضية الشرعية الدولية والقانون الدولي، لأن الفلسطينيين هم المستفيد الرئيسي من أي عملية سلام جدية".

وتابع رئيس الوزراء: "تحدثنا عن المساعدات البريطانية للشعب الفلسطيني، ونتقدم بالشكر إلى الوزير والفريق الذي يعمل معه على كل ما تقدمه بريطانيا، كما تحدثنا عن تجربتنا في معالجة القضايا المتعلقة بكورونا".

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني "حظيت اليوم باجتماعين إيجابيين جدا مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، وقمت بحث الأصدقاء الفلسطينيين على ضرورة النظر في إعادة الحديث مع الحكومة الإسرائيلية في ظل حقيقة أن الضم قد تم تأجيله، وهذا ما تم تأكيده في اجتماعات عقدتها اليوم مع الجانب الإسرائيلي".

وأضاف راب: "بريطانيا ستبقى ملتزمة بحل الدولتين المتفاوض عليه بين الجانبين، كحل واقعي وقابل للتطبيق، لتحقيق السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين".