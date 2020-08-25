الشاباك يعتقل فلسطينيا للاشتباه بتنفيذه عملية طعن قبل 10 أيام

أعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقال فلسطيني للاشتباه بتنفيذه عملية طعن أفضت إلى إصابة شخص بجروح خطيرة.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية إن "الشاباك" أعلن اعتقال فلسطينيا "للاشتباه في طعنه إسرائيليا في الثلاثينيات من عمره في موقع بناء بمدينة روش هاعين، قبل 10 أيام، انطلاقا من دوافع قومية".

وأضافت أن "المشتبه به كان يقيم بشكل غير شرعي في "إسرائيل"، واعتقل قبل 5 أيام في جنين، وأن ثلاثة آخرين اعتقلوا أيضا بتهمة تقديم المساعدة له".

وقالت الإذاعة العبرية، إن "أحد الأسباب وراء الاعتقاد بأن الحديث يدور عن أن الهجوم جاء على خلفية قومية، هو شهادة "الإسرائيلي" المصاب بأن مهاجمه صرخ في وجهه بالعربية قبل طعنه".

يشار أن شرطة الاحتلال كانت قد أعلنت فور وقوع الحادث، أن الحديث يدور عن شجار، قبل إعلانها أن الملابسات قيد التحقيق.