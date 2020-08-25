أبو الريش يكشف عن إجراءات اتخذتها الصحة في حالة الطوارئ

كشف وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش، اليوم الثلاثاء، عن جملة من الإجراءات الصحية والوقائية التي تم تفعيلها في إطار العمل وفق مستجدات الحالة الوبائية في قطاع غزة.

وقال أبو الريش في بيان وصل صحفي وصلنا نسخة منه، :" سيتم وقف العمليات المجدولة ويستثنى منها الطارئة فقط، ومنع زيارة المرضى المنومين في الأقسام، والسماح لمرافق واحد فقط مع كل مريض منوم، إضافة إلى إيقاف العمل بالعيادات الخارجية".

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية صباح اليوم، بحثت خلاله مستجدات الحالة الوبائية في قطاع غزة عقب تسجيل 4 اصابات بفايروس كورونا في مخيم المغازي ومن خارج مراكز الحجر الصحي.

وأضاف أبو الريش أن الوزارة استكملت وعلى الفور تفعيل العمل بالخطة D ضمن الخطة الصحية لمواجهة جائحة كورونا، وبالتنسيق الكامل والمباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في عزل المنطقة التي تم تسجيل فيها الاصابات وتتبع الخارطة الوبائية للحالات وعزل حالات المخالطة والاشتباه.

ودعا المواطنين إلى الالتزام الكامل بكافة ارشادات الوقاية والسلامة الشخصية والمجتمعية، وأهمية دور الفرد ووعيه لتخطي هذه المرحلة وتجنيب قطاع غزة مرحلة الخطر.

كما وتم عرض تقارير عمل اللجان الصحية والفرق التنسيقية المشتركة واجراءاتها خلال الساعات الماضية.

وسجل قطاع غزة يوم امس اربع اصابات وسط قطاع غزة، وأعلن على اثرها خطة الطوارئ لمدة 28 ساعة بمنع التجول.