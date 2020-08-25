التموين بغزة تحذر من التلاعب بالأسعار في ظل حظر التجول

أكد مدير مباحث التموين والمعادن الثمينة في الشرطة الفلسطينية في غزة ، أحمد قنيطة، اليوم الثلاثاء، أن دائرته تقوم بواجبها في متابعة أسعار السلع والبضائع، في ظل الإجراءات الجديدة في مواجهة فيروس كورونا بالقطاع.

وقال قنيطة في تصريح صحفي، :"إن دائرة مباحث التموين كثفت من إجراءاتها في مراقبة أسعار السلع والبضائع، لاسيما المواد الغذائية والتموينية، بعد قرار حظر التجوال لمدة 48 ساعة في جميع محافظات قطاع غزة.

وأشار إلى أنه تم استنفار جميع الضباط والعناصر ميدانياً من أجل منع احتكار التجار للسلع، أو رفع أسعارها استغلالاً لحالة الإغلاق المفروضة.

وأضاف قنيطة أنه تم وضع آلية لمراقبة السوق والتجار في ظل فرض حظر التجوال، بما يضمن توفّر السلع والمواد الأساسية للمواطنين، وذلك بالتعاون مع فرق حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني.

وأهاب بجميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أية حالات احتكار أو استغلال، من خلال الاتصال الرقم المجاني للشرطة (100) أو الرقم الوطني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109).

ودعا قنيطة جميع المواطنين والتجار إلى إعلاء روح المصلحة العامة في ظل الظروف الراهنة، والتعامل بروح المسؤولية المجتمعية، مُحذراً في الوقت نفسه من أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة بحق كل من يثبت بحقه أي مخالفة بالخصوص.

وطمأن مدير مباحث التموين، جمهور المواطنين، بأن كافة المواد الغذائية والتموينية متوفرة في السوق بشكل طبيعي.