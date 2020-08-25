العاهل الأردني يبحث مع السيسي والكاظمي القضية الفلسطينية

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تطورات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين، عقدهما ملك الأردن مع الكاظمي والسيسي، قبيل انطلاق قمة ثلاثية تجمعهم بالعاصمة عمان.

ووفق ما أورده الديوان الملكي، في بيان صحفي، فقد تناول الملك عبدالله والسيسي العلاقات الثنائية وآخر تطورات المنطقة والقضية الفلسطينية، والتنسيق في مواجهة كورونا.

وجدد الملك عبدالله التأكيد على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وخلال لقائه مع الكاظمي، جرى التأكيد على متانة العلاقات بين الأردن والعراق، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا.

ولفت الملك عبدالله إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية في جميع المجالات للنهوض بالعلاقات الاقتصادية، خاصة في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، وزيادة التبادل التجاري.

وشدد على وقوف الأردن إلى جانب العراق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ترابه، واستقلاله السياسي، والتصدي لكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية.

كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية، حيث أعاد الملك عبد الله التأكيد على موقف الأردن الثابت إزاء القضية الفلسطينية.

ووصل الكاظمي والسيسي إلى الأردن، في وقت سابق اليوم، لعقد قمة ثلاثية مع ملك الأردن، هي الثالثة لهم منذ مارس/آذار الماضي.