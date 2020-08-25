هبوط الدولار عقب عقب اتصال ناجح بين أمريكا والصين

نزل الدولار الأمريكي، في حين ارتفع نظيره الأسترالي واليوان الصيني، بعدما وصفت الولايات المتحدة والصين اتصالا هاتفيا بين كبار المسؤولين التجاريين في البلدين بالناجح.

وعزز ذلك ثقة المستثمرين بأن العلاقات التجارية يمكن أن تصمد حتى في وقت تسود فيه خلافات دبلوماسية بين البلدين.

وخلال الاتصال، الذي كان مقررا في الأساس في الخامس عشر من أغسطس الجاري، تحدث الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه.

وقالت الولايات المتحدة إن الجانبين "يتوقعان تقدما"، في حين وصفت وزارة التجارة الصينية المحادثات بأنها "بناءة".

وساهمت الأنباء في صعود الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7171 دولار أمريكي، وتقدم اليوان الصيني قليلا إلى 6.9070 يوان للدولار.

ونزلت العملة الأمريكية مقابل اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1813 دولار، وبالنسبة ذاتها مقابل الجنيه الاسترليني إلى 1.3088 دولار.