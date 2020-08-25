اشكنازي يعرب عن خيبة أمله بسبب إيران

أكد وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي، غابي أشكنازي، لنظيره البريطاني دومينيك راب، خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، ضرورة عدم الاكتفاء بالأقوال فيما يتعلق بالنشاط النووي الإيراني.

وقال أشكنازي: "شعرنا بخيبة أمل لرؤية تصويت دول المجموعة الثلاث في مجلس الأمن ضد تمديد حظر الأسلحة على إيران. مضيفاً، أنه يجب أن تنعكس الجهود العالمية لوقف ما أسماه العدوان الإيراني في الأعمال وليس فقط في البيانات"، داعيا جميع الدول إلى الانضمام للولايات المتحدة في مطالبتها بإعادة آلية العقوبات على إيران.

واستضاف اشكنازي نظيره البريطاني في مكتبه بمدينة القدس المحتلة، وجرى خلال الاجتماع بحث القضايا الثنائية، بما في ذلك العلاقات التجارية والسياسية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية، بما في ذلك "التهديد الإيراني" والوضع المدني في لبنان و"حزب الله" واتفاقية السلام مع الإمارات.

وقال أشكنازي إن "الاتفاق التاريخي مع الإمارات العربية المتحدة دليل على أن السلام يمكن تحقيقه من خلال الحوار المباشر بين الدول ... ونأمل أن تنضم المزيد من دول الشرق الأوسط إلى هذه الخطوة ".

الجدير ذكره، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترى في ايران عدوها الأول وتضغط لحشد العداء لها من أكبر عدد من دول العالم، وذلك لموقفها العدائية من الكيان الاسرائيلي وعدم اعترافها به، ودعمها للفصائل المعادية لإسرائيل.