عوض وابو نعيم يجتمعان مع خلية الأزمة لبحث تداعيات كورونا

عقد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض في قطاع غزة، ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع خلية الأزمة في الوزارة؛ لبحث تطورات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعُقد الاجتماع بمقر العمليات المركزية في الوزارة، في ضوء المستجدات عقب اكتشاف 4 حالات إصابة بالفيروس في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، من خارج مراكز الحجر الصحي الاحترازي.

وبحث الحضور، الإجراءات التي تم فرضها في قطاع غزة، منذ ليلة الاثنين، احترازاً من تفشي الفيروس بين صفوف المواطنين، والتي تضمنت فرض حظر التجوال وإغلاق شامل للمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة.

كما ناقش الحضور جميع الترتيبات والتصورات المُعدّة من قبل خلية الأزمة للتعامل خلال المرحلة المقبلة، في سبيل محاصرة الفيروس وضمان عدم تفشيه داخل القطاع.