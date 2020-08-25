مواطنون يشيعون شهداء سرايا القدس وسط إجراءات وقائية

شيع مواطنون شهداء سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الذين ارتقوا بانفجار شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة مساء أمس؛ وسط إجراءات وقائية من فيروس كورونا.

وأفاد مراسلنا، أن عددا محدودا من المواطنين وأهالي الشهداء، أدوا صلاة الجنازة عليهم في مسجد "الشهداء" بحي الشجاعية.

واقتصرت عملية التشييع على عدد محدود من المواطنين، عملا بالإجراءات الوقائية في قطاع غزة، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا خارج مراكز الحجر.

وفي السياق أعلنت حركة الجهاد عدم إقامة بيوت عزاء لشهـداء السرايا، وأن التعزية ستكون مقلصة لعوائل الشـهداء وذويهم فقط.

وفي وقت سابق زفّت سرايا القدس الشهداء إياد جمال الجدي (42 عامًا)، ومعتز عامر المبيض (29 عامًا)، ويعقوب منذر زيدية (25 عامًا)، ويحيى فريد المبيض (23 عاماً)"، مساء أمس.

وأوضحت السرايا في بيانٍ لها أن جميع الشهداء من سكان حي الشجاعية، وارتقوا أثناء تأدية واجبهم الجهادي شرق حي الشجاعية.