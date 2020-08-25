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الصحة: 3 وفيات و 585 إصابة جديدة بكورونا وتعافي اعلى نسبة من المصابين خلال ال24 ساعة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:26 - 25 اغسطس 2020
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تقارير
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أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 1459 حالة تعافٍ جديدة لمصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية من مختلف المحافظات، وهي أعلى حصيلة تعافٍ على أساس يومي منذ بدء جائحة كورونا.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الشفاء ارتفعت إلى 67.5%، بينما انخفضت نسبة الإصابات النشطة إلى 31.9%، في حين استقرت نسبة الوفاة عند 0.6%.

وتابعت: خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 3 وفيات جديدة، وقد تم الإعلان عنها مساء أمس، في حين سجلت 585 إصابة جديدة بمختلف المحافظات.

وأشارت الوزيرة الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (231)، محافظة نابلس (21)، محافظة بيت لحم (47) محافظة قلقيلية (32)، محافظة رام الله والبيرة (56)، محافظة جنين (2)، محافظة أريحا والأغوار (18)، محافظة سلفيت (4)، محافظة طولكرم (10)، طوباس (3)، محافظة القدس (157) بينها 37 في الضواحي، قطاع غزة (4).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة بيت لحم (280)، ضواحي القدس (172)، مدينة القدس (167)، محافظة سلفيت (10)، محافظة طولكرم (12)، محافظة الخليل (793)، محافظة طوباس (2)، محافظة نابلس (23).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 28 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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