الهيئة الوطنية تنعي شهداء سرايا القدس وتعتبر تفشي كورونا في غزة يستوجب رفع الحصار

أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة اليوم الثلاثاء 25/8/2020 بأن انتشار فيروس "كورونا" في القطاع المحاصر امس يستدعي مساندة جهود وزارتي الصحة والداخلية الرامية لمحاصرة تفشي وعدم انتشار هذا الفيروس القاتل، حتى لا يصبح شعبنا ضحايا بالمجان لهذا الوباء الخطر واشغالنا عن دورنا في مواجهة الاحتلال و مواجهة مشاريع التصفية والتطبيع المرفوض.

ودعت الهيئة خلال بيان للهيئة وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه جماهير شعبنا الفلسطيني بالقطاع للالتزام الكامل بتوجيهات وزارتي الصحةوالداخلية .

وعدم تجاوزها حفاظا على السلامة العامة وصحة الجميع وعدم اعطاء الفرصة للاحتلال ولفيروس كورونا من تحقيق الموت للشعب المحاصر بغزة، فالانسان الفلسطيني هو اغلى مانملك وهو عنوان الكرامة والتحرير .

وشددت الهيئة أن غزة التي واجهت الحصار والاحتلال ستنجح بعون الله في تخطي هذا الابتلاء الجديد ..

وطالبت الدول العربية والاسلامية ومنظمة الصحة العالمية وكل المعنيين لسرعة التحرك لارسال الدعم والاسناد والمستلزمات الطبية للقطاع مطالبين العالم العربي والاسلامي بانهاء وفك الحصار الجائر عن اهل قطاع غزة المحاصر.

ونعت الهيئة لجماهير شعبنا وأمتنا الشهداء المجاهدين الأربعة أبناء سرايا القدس الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الجهادي

- الشهيد/ إياد جمال الجدي .

- الشهيد معتز عامر المبيض

- الشهيد يعقوب منذر زيدية

-الشهيد يحيى فريد المبيض

وجميعهم من سكان حي الشجاعية، وقد ارتقى الشهداء الأربعة أثناء تأدية واجبهم الجهادي الاعتيادي شرق حي الشجاعية.