هبة ابو نادي المصابة بكورونا تروي تفاصيل القصة

روت السيدة هبة ابو نادي التي أعلن عن اصابتها بفيروس كورونا في مستشفى القدس، ونقلت العدوى إلى أسرتها في مخيم المغازي بالمنطقة الوسطى في قطاع غزة، تفاصيل كاملة عن قصة اصابتها بالفيروس القاتل.

وأكدت السيدة وفقًا لإذاعة الاقصى، أنه يوم الثلاثاء ١٨ أغسطس وصلت مع ابنتها المريضة الى حاجز ايرز حيث كان من المقرر ان يجرى لابنتها عملية جراحية في مستشفى المقاصد بالقدس لكن لسوء حظها لم يكن تنسيقها جاهز ع المعبر وهو ما اضطرها للتواصل مع المشفى الذي تكفل لها بالتنسيق، الامر الذي دفعها للانتظار في ساحة المعبر من الجانب الفلسطيني املا في اتمام تنسيقها؛ وبعد ٤ ساعات تقريبا وصل التنسيق ولكن لم تتوفر طباعته من الجانب الاسرائيلي، ثم طلبوا منها العودة الى بيتها والمجيئ في اليوم التالي.

وأوضحت السيدة هبة أنها عادت إلى بيتها مع علم النقطتيتين الامنيتين ٥٠٥ و٤٠٤ على اعتبار انها لم تصل الجانب الاسرائيلي، وفي اليوم الثاني الساعة الـ١٠ صباحا عادت الى المعبر وسمح لها بالدخول.

وتتوقع السيدة هبة أن اصابتها جاءت من الشخص الذي يستلم الهوايا من المسافرين ويعيدها الى الجانب الإسرائيلي؛ او من سوء نظافة المكان ووسيلة النقل (العربة المتنقلة).

ونفت هبة المعلومات المغلوطة التي دارت حول تنقلها، وتؤكد انها عادت الساعة ٥ عصرا وغادرت ثاني يوم الساعة ١٠ صباحا.

وأشارت هبة إلى أنه وبعد وصولها إلى مستشفى المقاصد بليلتين شعرت بأعراض الفيروس وتبين اصابتها بالفيروس.

ووفقًا لإذاعة الأقصى فإن الجهات المختصة اجرت فحصًا لعائلتها في غزة تبين اصابة زوجها وحماها وحماتها وشقيق زوجها فقط، بينما والدها الذي شارك في توصيلها للمعبر مع زوجها نتيجته سلبيه.

واستنكرت السيدة هبة حملة التشويه والتنمر الذي تعرضت له وعائلتها ع صفحات التواصل الاجتماعي طالبة من الجميع التحلي بالمسؤولية والكف عن ايذاءهم بالشتائم والتشويه والشائعات.