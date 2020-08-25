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القدرة: 41 حالة نشطة بـ"كورونا" في غزة ولا إصابات جديدة من مخالطي المغازي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:43 - 25 اغسطس 2020
حظر التجوال في غزة.PNG حظر التجوال في غزة.PNG
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أعلن الدكتور اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 25/8/2020 ، ان عدد الاصابات النشطة المتواجدة في مستشفى العزل في قطاع غزة  بلغت 41 حالة بعد تسجيل أربع إصابات من منطقة المغازي واصابة أُعلن عنها صباحاً من داخل الحجر لاحد العائدين عبر معبر رفح .

وبين القدرة خلال تصريحات لاذاعة القدس وتابعتها "فلسطين اليوم" ان الإصابات الأربعة التي أعلن عنها بالامس هي الاولى التي يتم تسجيلها داخل قطاع غزة بين المواطنين ، وان وزارة الصحة ومنذ اللحظة الاولى وهي تقوم بواجبها في تتبع خارطة المخالطين ، مؤكداً ان الوزارة لم تسجيل اي إصابات جديدة من خارطة المخالطين المصابين في المغازي.

وبين ان وزارة الصحة وباقي المؤسسات الحكومة تعمل ضمن لجنة خلية ازمة ومعقدة ، وان الوزراة ومنذ اليوم الاول لتفشي الفيروس في كافة دول الجوار وهي تحذر من وصول الفيروس للقطاع وتطالب المواطنين بالحذر الوقاية .

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