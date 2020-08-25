سرايا القدس تصدر بيانًا توضيحيًا حول شهداء شرق الشجاعية

أصدرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بيانًا توضيحيًا اليوم الثلاثاء حول شهداء شرق الشجاعية.

وكان 4 مجاهدين من سرايا القدس استشهدوا مساء يوم امس الاثنين في انفجار غامض كشفت سرايا القدس تفاصيله في هذا البيان.

نص بيان سرايا القدس:

بسم الله الرحمن الرحيم.

(وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ..)

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

سرايا القدس تزف ثُلة من مجاهديها ارتقوا أثناء الإعداد والتجهيز شرق غزة.

من جديد تتعانقُ أرواحُ الشهداء لتُغرد في فضاءِ المجدِ والخلود، وتُسجل بالدماءِ الزكية سطورَ عزٍ وفخار، تتداخل لترسم صفحاتٍ تفوحُ منها نسماتُ الحريةِ، وعبقُ النصرِ والتمكين.

تسيرُ قوافل الشهداء وتتوالى، لتُرسخ لدى شعبِنا حبَ الجهادِ والمقاومة، وتُؤصلَ في نفوسِ أبنائه التجذرَ في الأرض، والتمترس في خنادقِهم لمواجهةِ العدو ولجم عدوانه.

اليوم وإذ يمضي المجاهدون شهداءَ على طريقِ الكرامة والتحرير، يبرهنون بصدقِ انتمائهم، وبعبقِ مدادهم، وبضياءِ أجسادِهم على عزمِ أكيد بمواصلةِ طريق ذات الشوكة حتى النصر الأكيد إن شاء الله.

فبكل آيات الجهاد والانتصار، تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود، أربعة من مجاهديها الميامين في لواء غزة وهم:-

-الشهيد القائد الميداني/ إياد جمال علي الجدي (42 عاماً)

-الشهيد المجاهد/ معتز عامر صلاح المبيض (29 عاماً)

-الشهيد المجاهد/ يعقوب منذر يعقوب زيدية (25 عاماً)

-الشهيد المجاهد/ يحيى فريد خليل المبيض (23 عاماً)

الذين ارتقوا إلى العلا شهداء بإذن الله تعالى، مساء الاثنين 5 محرم ١٤٤٢ هـ الموافق 24/8/2020م، أثناء الإعداد والتجهيز شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

إننا في سرايا القدس إذ نزف هذه الكوكبة من شهدائنا ، لنؤكد على أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

نسأل الله تعالى أن يتقبل الأقمار الأربعة ويسكنهم فسيح جناته، وأن يجعل جهادهم خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهلهم وأحبابهم ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً على طريق التحرير وناراً تحرق المحتلين.

سرايـا القدس

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الثلاثاء 6 محرم ١٤٤٢ هـ

الموافق 25/8/2020م