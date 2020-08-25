حماس تنعي شهداء سرايا القدس

نعت حركة حماس اليوم الثلاثاء، كوكبة من شهداء سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الذين قضوا على طريق الجهاد المقاومة، وهم يؤدون واجبهم الجهادي العظيم.

وقدمت حركة حماس إلى قيادة حركة الجهاد الإسلامي وكوادرها، وفي مقدمتهم الأخ المجاهد القائد زياد النخالة الأمين العام للحركة، ومن عموم شعبنا بالتعزية الخالصة، والمواساة الصادقة، فرحيلهم خسارة لمشروع المقاومة والتحرير، لكنّ عزاءنا أنهم قضوا في سبيل الله، ولأجل فلسطين، وأنّ خلفهم رجالا عظاما من أبناء الجهاد والسرايا والقسام وكل أذرع المقاومة سيواصلون الطريق حتى يأذن الله سبحانه بالنصر والتحرير.

رحم الله الشهداء الأبطال، وأسكنهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

وكانت سرايا القدس أعلنت اسماء الشهداء الذين ارتقوا ليلة أمس وهم:

-الشهيد/ إياد جمال الجدي (42 عاماً)

-الشهيد معتز عامر المبيض (29 عاماً)

-الشهيد يعقوب منذر زيدية (25 عاماً)

-الشهيد يحيى فريد المبيض (23 عاماً)