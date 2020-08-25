بومبيو يقود أول رحلة رسمية تطبيعية بين "إسرائيل" والسودان

قاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، صباح اليوم الثلاثاء أول رحلة رسمية تطبيعية بين "إسرائيل" والسودان.

وغادر بومبيو "إسرائيل" صباح اليوم الثلاثاء متجهًا إلى السودان في اطار جولة شرق أوسطية تتمحور حول تطبيع العلاقات بين الدول العربية و"إسرائيل".

وقال بومبيو من داخل الطائرة: "سعيد بأنني أستقل أول رحلة رسمية مباشرة بين "إسرائيل" والسودان".

ولا تقيم "إسرائيل" والسودان علاقات دبلوماسية، ومن المتوقع أن يزور بومبيو أيضا الإمارات والبحرين في جولته التي تستمر خمسة أيام.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وصل إلى "إسرائيل" يوم أمس الاثنين، في المحطة الأولى من جولة شرق أوسطية، للدفع بمسعى الرئيس دونالد ترامب "للسلام" –التطبيعي- العربي الإسرائيلي.

والتقي بومبيو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس المحتلة، وناقشا تطبيع العلاقات المعلن عنه مؤخرا بين "إسرائيل" والإمارات، بوساطة واشنطن، بالإضافة لقضيتي إيران والصين.

وقال بومبيو: "إن الولايات المتحدة ستضمن احتفاظ "إسرائيل" بالتفوق العسكري في منطقة الشرق الأوسط بموجب أي صفقات سلاح أميركية مع الإمارات في المستقبل، وأضاف: "الولايات المتحدة ملتزمة قانونا بضمان التفوق العسكري النوعي. سنظل ملتزمين بذلك".