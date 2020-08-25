حذرت من الشائعات.. داخلية غزة: هناك استجابة كاملة بحظر التجوال

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة إياد البزم أن هناك استجابة كاملة من سكان القطاع بالإجراءات الوقائية التي فرضتها الوزارة لا سيما فرض حظر التجوال في كافة محافظات غزة.

وأوضح البزم، في تصريحات إذاعية أن فرض حظر التجوال تم بشكل تدريجي منذ ليلة أمس وفي ساعات الصباح تم فرض حظر التجوال في كافة محافظات القطاع وتعطيل كامل في المؤسسات كافة الخاصة والحكومية.

وأشار إلى أن التحرك الميداني فقط مسموح لبعض المخابز والمرافق التي تقدم خدمات ضرورية واساسية جدًا للناس وللمحجورين، مشددًا على أن الوزارة تقوم حاليًا على متابعة الأوضاع بشكل دقيق جدًا لتقييم الحالة المرضية في قطاع غزة.

وبين أن أكثر من 19 ألف عنصر من وزارة الداخلية على رأس عملهم بهدف تقديم الخدمة لشعبنا وحمايتهم من فيروس كورونا.

وحول تفهم الناس أشار البزم إلى أن تفهم الناس للإجراءات المتبعة يدل على وعي شعبنا للإجراءات المتخذة لحمايتهم وأسرهم من فيروس كورونا.

وحذر البزم، مروجي الشائعات من الاستمرار في هذه السياسة المدفوعة من قبل جهات خارجية تحاول قدر المستطاع ارباك الحالة في القطاع.

وأكد البزم أن المؤسسات الإعلامية العاملة في قطاع غزة هي صمام الأمان لحماية شعبنا ومجتمعنا من الشائعات وذلك من خلال توفير المعلومة الصحيحة والحقيقية للناس، مشددًا على ضرورة أن يتحلى الانسان في هذه الظروف بالمسؤولية الاجتماعية والتريث والصبر في نقل المعلومات.