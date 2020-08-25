الجهاد الإسلامي تنعى شهداء سرايا القدس الذين ارتقوا شرق الشجاعية

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهداء سرايا القدس الأربعة، الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم الجهادي شرق حي الشجاعية الليلة الماضية.

وقالت حركة الجهاد في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها تحتسب عند الله أبناءها المجاهدين في سرايا القدس لواء غزة: الشهيد إياد جمال الجدي (42 عاماً)، الشهيد معتز عامر المبيض (29 عاماً)، الشهيد يعقوب منذر زيدية (25 عاماً)، والشهيد يحيى فريد المبيض (23 عاماً). وجميعهم من سكان حي الشجاعية، ارتقوا أثناء تأدية واجبهم الجهادي شرق الحي.

وأوضحت حركة الجهاد الإسلامي أن الشهداء الأبطال التحقوا بصفوف سرايا القدس وكان لهم شرف الجهاد في سبيل الله تعالى دفاعا عن شعبهم وأرضهم ومقدساتهم حيث تقدموا الصفوف في كل جولات المواجهة وكانوا على الدوام في جاهزية عالية مع إخوانهم للتصدي لأي عدوان صهيوني، وخصصوا حياتهم وجل أوقاتهم للعمل الجهادي والاستعداد للتضحية في كل الظروف.

وجاء في البيان: إننا نعاهد الله تعالى على المضي في درب الجهاد والمقاومة متسلحين بثقتنا بالله ومعيته ووعده الحق، ثم بالتفاف أبناء شعبنا وأمتنا ودعاء الصالحين والصالحات من الأحرار والحرائر الذين يتوقون لسجدة في رحاب المسجد الأقصى المبارك".