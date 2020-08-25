ثابت: اعتماد خطة جديدة قد يلمس خلالها المواطن تحسن بسيط في جدول توزيع الكهرباء

أعلن محمد ثابت الناطق باسم شركة توزيع الكهرباء بغزة اليوم الثلاثاء 25/8/2020، ان الشركة بصدد اعتماد خطة جديدة قد يلمس خلالها المواطنين تحسن بسيط على جدول توزيع الكهرباء .

وقال ثابت خلال تصريحات لاذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" نتوقع ان يكون الجدول أفضل من السابق حيث سيتم اعتماد خطة لإعادة توزيع الكهرباء على محافظات القطاع وسيلمس المواطن تحسن بسيط.

وبين ثابت ان عدد الساعات 4 ساعات مع تحسن بسيط ، وقد يكون هناك تقليل لعدد ساعات الفصل ، ولكن من السابق لأوانة الحديث عن طريقة التوزيع حتي الانتهاء من وضع الخطة .

وبشأن فرض حضر التجول وانتهاء عدد من كوت الشحن للكهرباء ، وقال سنعلن عن منافذ للشحن لتسهيل حركتهم ، وتابع ونحن وطواقمنا موجودون على الارض لتقديم الخدمات للمواطنين في حال وجود اي اعطال .