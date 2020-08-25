9 مشروبات تحارب فيروس "كورونا"

بعد الاعلان بالأمس عن اصابة 4 مواطنين بفيروس "كورونا" بقطاع غزة ، بدأت الانظار تتجه للحماية من فيروس كوورونا وطرق الوقاية لحماية المواطنين وتعزيز المناعة .

مشوربات مهمة ينصح الاطباء المختصين في مجال الفيروسات بتناولها لتقوية جهاز المناعة، بغرض الوقاية أو التعافي بالنسبة للمصابين بالفيروس التاجي أو المخالطين لهم.

الدكتور طارق عبدالقادر، استشاري الحميات والأمراض بمصر قال ان العصائر الطازجة تلعب دورا مهما في ذلك، خاصة تلك التي تحتوى على فيتامين "سي".

ويضيف أن أبرز ما تحتويه هذه القائمة من العصائر الحيوية في هذا الإطار تضم: الليمون، الجوافة، البرتقال، الكيوي، الأناناس، الفراولة، المانجو، البطيخ والكانتالوب.

وشدد استشاري الحميات والأمراض المعدية على ضرورة أن تكون هذه العصائر طازجة حتى يستفيد الجسم منها، وتتعزز مناعته بفيتامين "سي"، التي تعد خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس "كوفيد 19".

وقال إن تعزيز الفائدة من هذه المشروبات يتطلب تناولها دون إضافة السكر، وأن تكون في درجة حرارة معتدلة، فلا تكون شديدة البرودة حتى لا تؤثر على المعدة والجسم كله، باستثناء الليمون الذي يمكن تناوله بماء دافئ أو بارد معتدل.