كيف تحمي اطفالك من خطر كورونا؟

في تسجيل 4 اصابات داخل قطاع غزة فإن عدد كبير من الناس يبحث عن طريقة مثلى لحماية نفسه وأطفاله من خطر الإصابة بكورونا.
ونقدم لكم في موقع فلسطين اليوم الطريقة الصحيحة لحماية انفسنا وأطفالنا وعائلاتنا من خطر الاصابة بفيروس كورونا القاتل.
وعلى اهلنا في قطاع غزة اتباع الطرق التالية:
- تجنب ساحات اللعب بالحواري
- تجنب وسائل النقل العامة
- الصلاة وحفظ القرآن في البيت
- الحذر عند التعامل مع الحيوانات الاليفة
- تجنب الاماكن العامة المزدحمة
- الحذر عند التواصل مع الجيران
- الحرص على نظافة اليدين بشكل دقيق
- تغطية الفم والأنف بمناديل عند العطس
- تنظيف كل ما تلمسه أيدكم سواء الأسطح أو المقابض أو غيرها.
نتمنى السلامة لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني ولشعوب العالم من خطر الاصابة بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).