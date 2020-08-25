زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في عرض بحر غزة

فتحت زوارق الاحتلال الإسرائيلي نيران اسلحتها الثقيلة صباح اليوم الثلاثاء تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بان زوارق الاحتلال أطلقت النيران تجاه مركب للصيادين، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي اصابات في صفوف الصيادين.

يُشار إلى أن زورق إسرائيلي اقترب يوم أمس من شاطئ بحر غزة ومنع مركب صيد من دخول البحر لممارسة مهنة الصيد والاسترزاق في محاربة واضحة لمصدر عيش الصيادين.

ويذكر أن قوات الاحتلال اغلقت بحر قطاع غزة بشكل كامل حتى اشعار اخر في ظل استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قبل الشباب الغاضبين لعدم التزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ تفاهمات التهدئة.