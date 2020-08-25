"مركز حقوقي" يهيب بالمواطنين الالتزام بقرار حظر التجوال بغزة

دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان المواطنين في قطاع غزة بالالتزام التام بقرار حظر التجوال الذي أعلنه مركز الإعلام والمعلومات الحكومي بغزة.

وقال المركز الحقوقي، في بيان له فجر اليوم إنّه "يهيب بالمواطنين كافة تمثل الخطر الشديد الذي يتهدد حياة الجميع، في ظل جهاز صحي يعاني من تحديات ومشكلات كبيرة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي للعام الرابع عشر على التوالي".

وأعلن عن إغلاق مكاتبه والتزام موظفيه في العمل من البيت.

وأهاب المركز الحقوقي "بالجميع تمثّل الخطر وتحمل المسئولية تجاه أسرهم وأبناء شعبهم وعدم التهاون في احترام تدابير الوقاية وقرارات وزارة الصحة والالتزام التام بقرار حظر التجوال".

وكان مركز الإعلام والمعلومات الحكومي بغزة أعلن عن تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس "كورونا" الوبائي خارج مراكز الحجر الصحي في مخيم المغازي وسط القطاع.