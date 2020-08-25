ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

"مركز حقوقي" يهيب بالمواطنين الالتزام بقرار حظر التجوال بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 02:13 - 25 اغسطس 2020
منع تجول منع تجول
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

 

دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان المواطنين في قطاع غزة بالالتزام التام بقرار حظر التجوال الذي أعلنه مركز الإعلام والمعلومات الحكومي بغزة.

وقال المركز الحقوقي، في بيان له فجر اليوم  إنّه "يهيب بالمواطنين كافة تمثل الخطر الشديد الذي يتهدد حياة الجميع، في ظل جهاز صحي يعاني من تحديات ومشكلات كبيرة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي للعام الرابع عشر على التوالي".

وأعلن عن إغلاق مكاتبه والتزام موظفيه في العمل من البيت.

وأهاب المركز الحقوقي "بالجميع تمثّل الخطر وتحمل المسئولية تجاه أسرهم وأبناء شعبهم وعدم التهاون في احترام تدابير الوقاية وقرارات وزارة الصحة والالتزام التام بقرار حظر التجوال".

وكان مركز الإعلام والمعلومات الحكومي بغزة أعلن عن تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس "كورونا" الوبائي خارج مراكز الحجر الصحي في مخيم المغازي وسط القطاع.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات