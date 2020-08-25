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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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المكتب الإعلامي يصدر محددات إعلامية لوسائل الإعلام

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 02:11 - 25 اغسطس 2020
سلامة معروف سلامة معروف
تقارير
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أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، محددات إعلامية وتوجيهات خاصة بوسائل الاعلام والصحفيين، ذكرها في بيان له ومنها:

١.الاعتماد فقط على ما يصدر من الجهات الرسمية ممثلة بوزارة الصحة بخصوص أي حالات اشتباه او إصابة محتملة.

٢.توخي الدقة والانتباه عند نقل معلومات التوعية المتعلقة بفيروس كورونا والاعتماد على المصادر الطبية الرسمية والموثوقة.

٣.الحفاظ على ‏حالة الهدوء المجتمعي بالتوازن في التغطية وعدم التهويل أو التضخيم في استخدام العناوين المثيرة.

٤.التركيز على توعية المواطنين بطبيعة الفيروس وإرشادهم بالإجراءات ‏الوقائية المطلوبة والاعتماد في هذا الجانب على النشرات الصادرة عن وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية.

٥.تفعيل نشر الإعلانات التوعوية حول الفيروس و‏التثقيف ببعض السلوكيات المجتمعية التي قد تكون مضرة في مواجهة الفيروس.

٦.المساهمة بحث المواطنين على التواصل بالرقم الخاص بوزارة الصحة ١٠٣ او الداخلية ١٠٩ في حال أي طارئ.

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