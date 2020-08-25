وزارة الاقتصاد تطمئن المواطنين : المخزون السلعي متوفر ولأشهر

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة الليلة، أن المخزون السلعي والتمويني للمواد الغذائية والبضائع في قطاع غزة متوفر ولعدة أشهر.

وقالت الوزارة في تصريح لها بأن السلع والمواد الغذائية متوفرة في الأسواق والمحلات التجارية كافة، داعية المواطنين إلى عدم التهافت على المحلات.

وطالبت أصحاب المحلات والتجار إلى عدم احتكار السلع أو استغلال المواطنين.

وأكدت الاقتصاد بأن طواقم التفتيش تعمل على متابعة كافة المحلات والمولات من أجل توفير السلع للمواطنين.

وناشدت المواطنين للإبلاغ عن أي حالات استغلال أو احتكار عبر الرقم المجاني للوزارة 1800112233.