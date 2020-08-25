فصائل المقاومة: جاهزون لخدمة شعبنا بمواجهة وباء فايروس كورونا

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية، بكل فخر واعتزاز الشهداء الأبرار من أبطال سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الذين ارتقوا شهداء الليلة الماضية، خلال الإعداد والتجهيز لإزاحة هذا الكيان المجرم عن أرضنا المحتلة.

وأعلنت فصائل المقاومة في بيان لها ، عن جهوزيتها الكاملة لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني وتسخير إمكاناتها المتاحة للدفاع عنهم بمواجهة وباء فيروس كورونا كما نواجه الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت فصائل المقاومة إن غزة ستبقى محصنة بحفظ ووعي وارادة شعبها ومقاومته الأبية رغم فيروسي الاحتلال وكورونا والمخاطر التي تحدق بنا وبشعبنا وبقضيتنا.

وقدرت عاليًا جهود المؤسسات الحكومية بغزة في مواجهة وباء كورونا في ظل اشتداد الحصار وقلة الامكانيات.

ودعت الفصائل المؤسسات المدنية والمجتمعية والأهلية والثقافية للوقوف صفاً واحداً موحدين مع الجهات المختصة لمواجهة هذا الوباء العالمي.

وطالبت أهلنا بضرورة أخذ الأمور على محمل الجد والالتزام التام بالتعليمات، مع المحافظة على الهدوء والاستقرار وعدم الهلع، موصية التجار بعدم الاستغلال وأن يتقوا الله في أبناء شعبهم.