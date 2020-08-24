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النيابة العامة بغزة تحذر نشر معلومات سوى ما يصدر عن الصحة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:51 - 24 اغسطس 2020
النيابة العامة غزة النيابة العامة غزة
تقارير
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ثمنت النيابة العامة في غزة جهود وزارتي الصحة والداخلية وكافة الأطقم العاملة لمواجهة انتشار وباء كورونا covid-19، لا سيما في ظل المستجدات التي أعلن عنها مساء اليوم الاثنين في المؤتمر الصحفي الحكومي.

ودعت النيابة العامة المواطنين ووسائل الاعلام إلى الالتزام بالقرارات الحكومية ذات العلاقة، وتؤكد على حظر النشر وتداول أي أخبار أو معلومات سوى ما يصدر عن وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى.

وأكدت النيابة العامة أنها ستباشر الإجراءات القانونية بصرامة وحزم مع مثيري الإشاعات والمعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة.

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