4 إصابات بفيروس كورونا بغزة وإعلان حظر التجول 48 ساعة

أعلن مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في غزة مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) داخل قطاع غزة.

وأعلن المركز في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، عن فرض حظر التجوال التام على جميع محافظات قطاع غزة بما يشمل تعليق العمل وعدم الدوام في كافة المرافق لمدة 48 ساعة اعتباراً من هذه الليلة.

وقال :" إن القرار يشمل مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمة وإغلاق المساجد والأسواق وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات.

إليكم نص بيان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة:

لقد بذلت كافة الجهات الحكومية بقطاع غزة وفي مقدمتها وزارتي الصحة والداخلية جهودا مضنية على مدى الشهور السبعة الماضية في مواجهة جائحة كورونا ونجحت هذه الجهود في تجنيب القطاع وأهله شر هذا الوباء طوال تلك الفترة، رغم الإنتشار الواسع في أعداد المصابين عالميا وازدياده في النطاق الجغرافي المحيط بنا.

وبالرغم من كافة الإجراءات التي جرى اتخاذها إلا أننا كنا دائما نحذر من إمكانية الوصول إلى سيناريو دخول الفيروس للقطاع وتسجيل حالات إصابة بين المواطنين، هذا السيناريو كان ماثلا أمامنا على الدوام ومستحضرا ضمن خطتنا في مواجهة الجانحة.

هذا السيناريو أصبح اليوم واقعا، فبعد شهور من معركتنا المتواصلة مع هذا الفيروس يوسفنا أن نعلن عن تسجيل أول حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل قطاع غزة من غير المحجورین لأربعة أفراد من عائلة واحدة. الأمر الذي يحتم علينا جميعا العمل بكافة إجراءات السلامة الشخصية التي كنا نعممها طوال الشهور الماضية وعدم التهاون في الالتزام بها.

علما أن وزارة الصحة والطواقم المعنية قامت فور ثبوت الإصابات بإجراءاتها الصحية مع الحالات المكتشفة وفق البروتوكول المعتمد ويجري الان تحديد مصدر العدوى وكشف خارطة المخالطين للتعامل معها. وأمام هذا الواقع الجديد وفي ضوء مسئوليتنا بالحفاظ على سلامة وصحة مجتمعنا فإننا نعلن عن الإجراءات التالية:

1. فرض حظر تجوال تام على جميع محافظات قطاع غزة، بما يشمل تعليق العمل وعدم الدوام في كافة المرافق لمدة 48 ساعة بدء من هذه الليلة بما يشمل مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية واغلاق المساجد والأسواق وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات، علما أن هذه الفترة لازمة لعمليات حصر الوباء وتحديد أماكن الإصابة المحتملة والتعامل مع الحالات المخالطة.

ندعو كل من زار سوبر ماركت النداء وعلى مدى أسبوع فائت مقابل شهداء الأقصى ندعوه للتواصل مع وزارة الصحة وحجر انفسهم منزليا.

2 . نهيب بالمواطنين عدم مغادرة منازلهم طوال الـ 48 ساعة المذكورة ولحين صدور توجيهات جديدة بالخصوص، حفاظا على صحتكم وسلامة المجتمع، وندعو الجميع لاتخاذ أقصى درجات الحذر والمكوث في المنازل واتباع إجراءات السلامة و التقيد بما يصدر عن الجهات الحكومية المختصة فقط.

3. نؤكد أن الجهات المختصة تتابع العمل عن كثب منذ لحظة اكتشاف الحالات وستستمر في أداء واجبها والقيام بدورها وفق الخطة المعدة سلفا، وسنوافيكم أولا بأول بكل جديد.

4. ندعو المواطنين ممن يشتبه لديه أعراض تنفسية حادة أو فقدان مستجد لحاستي الشم او التذوق للتواصل على الأرقام المجانية 103 لوزارة الصحة او 109 لوزارة الداخلية.

5. نؤكد أن لدى الجهات المختصة إجراءات مقرة لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم حال الاضطرار لتوسيع حظر التجوال أو تمديد فترته الزمنية، آملين تعاون المواطنين خلال الساعات القادمة وتفهم كافة هذه الإجراءات للمصلحة العامة.

6. وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن أية تفاصيل او معلومات متعلقة بالحالات المصابة وفق الضرورة الطبية، وان عدم الالتزام بهذا الأمر يعرض من يخالف للمساءلة القانونية.

وختاما فإننا نؤكد على ضرورة تحلي الجميع بالمسئولية الملقاة على عاتقه في هذه الأوقات وعدم التهاون في الالتزام بالإجراءات المعلنة أو التي سيتم الإعلان عنها لاحقا. حفظ لله شعبنا من كل سوء وبارك الله في جهود طواقمنا العاملة في مواجهة الجائحة.

معا نواجه معا نسلم.