ليفاندوفسكي بعد لقب دوري الأبطال: لا تتوقف أبدا عن الحلم

احتفل النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، بحصد فريقه بايرن ميونخ الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي (1-0).

وتوقف ليفاندوفسكي عن التسجيل لأول مرة في البطولة هذا الموسم، لكن زميله الفرنسي كينغسلي كومان تكفل بإحراز هدف الفوز بالمباراة.

وغرد ليفاندوفسكي عبر تويتر، حيث كتب "لا تتوقف أبدًا عن الحلم. لا تستسلم أبدًا عندما تفشل. اعمل بجد لتحقيق هدفك".

وأرفق صاحب الـ32 عامًا صورة رفقة تغريدته، ظهر فيها أمام الكأس ذات الأذنين، حاملًا علم بلاده أثناء احتفاله باللقب.

وكسر مهاجم بايرن نحسه في النهائي، بعدما خسر في مشاركته الأولى بقميص بوروسيا دورتموند عام 2013، أمام الفريق البافاري، الذي انتقل إليه بعد عام واحد.

يذكر أن ليفاندوفسكي أنهى الموسم هدافًا لدوري الأبطال لأول مرة في مسيرته، وذلك برصيد 15 هدفًا في 10 مباريات.