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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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صحة غزة: عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:13 - 24 اغسطس 2020
فحص فيروس كورونا فحص فيروس كورونا
تقارير
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جدد وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، تأكيدها عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء فحص لـ84 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي حول مستجدات مرض (كوفيد-19)، أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغت 16,889 عينة، منها 16,780 عينة سلبية و 109 عينة إيجابية.

وأكد التقرير الوزارة، أن عدد الحالات المؤكدة المصابة بالفيروس بلغت 109 حالة، وعدد الحالات التي شفيت 72 حالة، عدد الحالات النشطة (الموجبة) 36 حالة، عدد حالات الوفيات 1 حالة وفاة.

في 11 أغسطس الحالي، أعلنت داخلية غزة، وصول المواطنون العالقون إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري جنوب القطاع، وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

 

 

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